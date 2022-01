Quelles sont les principales recommandations de la commission Bronner sur la désinfirmation ?

Pour lutter contre le "biais de popularité", qui conduit les algorithmes à privilégier les contenus fournis par les comptes les plus suivis, il faut "permettre aux utilisateurs de mieux se représenter l’état du réseau et la prévalence réelle des opinions en désactivant par défaut les métriques de popularité et l’éditorialisation algorithmique".

La commission propose de faire du développement de l'esprit critique et de l'éducation aux médias et à l'information "une grande cause nationale", associant l'Éducation nationale et tous les systèmes de formation et d'éducation (projets éducatifs de territoires, formation continue…). Elle recommande de systématiser la formation pour les élèves dès l’école primaire et jusqu’après le secondaire et pour les enseignants en formation initiale et continue. Elle suggère notamment d'"établir une cartographie des difficultés cognitives les plus fréquemment rencontrées chez les élèves".