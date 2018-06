Inondation : 37 départements en alerte aux orages et à la pluie

Dans la nuit du dimanche 10 juin, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en seulement deux heures dans la commune de Montrem, en Dordogne. L'eau est montée jusqu'à un mètre de haut, provoquant des inondations et des dégâts, et surprenant les habitants dans leur sommeil. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois, principalement pour assécher des maisons dont la plupart ont été inondées. Aucune victime n'a été déplorée mais des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Actuellement, 300 foyers sont privés d'électricité. La commune de Montrem va demander la reconnaissance en catastrophe naturelle.



