Inondation : comment les musées parisiens font face à la crue de la Seine

L'épisode d'il y a un an et demi avait marqué les esprits. A l'époque, plusieurs grands établissements culturels situés près de la Seine, dont le Louvre et le musée d'Orsay, avaient dû fermer leurs portes pendant plusieurs jours face à la montée de la Seine jusqu’à 6,07 m. Au Louvre, pas moins de 35.000 œuvres, soit 25% des 152.000 œuvres conservées en zones inondables, avaient été mises à l’abri en 48 heures. Un dispositif colossal, fruit d'une vaste organisation : le musée dispose depuis 2002 d'un plan de prévention des risques d'inondation, qui prévoit, notamment, de créer un fichier des œuvres devant être montées dans les étages et d'organiser des exercices réguliers. Un plan qui ne doit rien au hasard : lors des travaux d'agrandissement dans les années 1990, les pelleteuses ont creusé très profondément, notamment sous la pyramide du Louvre. Un espace qui serait menacé par la montée des eaux.