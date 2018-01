Inondation : les habitants sont privés d’électricité à Villeneuve-le-Roi

Même si la décrue de la Seine est amorcée, la situation reste grave à Villeneuve-le-Roi, en Seine-et-Marne. A cause de l'inondation, la vie des habitants est totalement bouleversée. Dans les immeubles situés en zones inondables, les foyers vivent sans électricité, sans eau chaude et ne peuvent se déplacer sans emprunter les ponts de fortune. La décrue risque de prendre du temps.



