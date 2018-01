Inondation : Paris sous les eaux

La situation se complique à Paris. Le niveau de la Seine ne cesse de monter. Il dépasse les 5,40 mètres et pourrait atteindre les 6,20 mètres jusqu'au samedi 27 janvier 2018. La navigation est interdite, les transports sont perturbés et les musées du Louvre et d'Orsay sont partiellement fermés.



