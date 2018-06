Inondation : une clinique évacuée à Saint-Avold

Une clinique de Saint-Avold, dans le département de Moselle, a dû être évacuée à cause des inondations et de la coupure d'électricité provoquées par les intempéries du 9 juin. Une cinquantaine de patients et de personnels ont été déplacés. Cet orage d'une rare violence a requis au moins 400 interventions de pompiers. Au matin du 10 juin, l'heure est au nettoyage pour les employés. Par ailleurs, Météo France a placé 23 départements en alerte orange de fortes pluies, de la région parisienne au Tarn.



