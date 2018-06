Inondations à Morlaix : le nettoyage commence à peine

Des pluies diluviennes se sont abattues sur la commune de Morlaix le 3 juin, dans le Finistère. Le cœur de la ville a du coup été inondé. Des torrents de boue ont traversé le village et les flots emportaient les voitures. Les dégâts sont énormes et sur place, le nettoyage vient à peine de commencer.



