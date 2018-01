Inondations : comment se faire indemniser ?

L'heure est au bilan pour les sinistrés, dont la maison, la voiture ou l'outil de travail ont été abîmés, voire complètement détruits par la montée des eaux. Certes, il est encore trop tôt pour évaluer précisément les dégâts de la crue, mais des précautions s'imposent pour se faire rembourser ses pertes. Alors, quelles sont les démarches à suivre pour être indemnisé ? Et quels sont les délais d'indemnisation ? Explications en plateau avec Samira El Gadir.



