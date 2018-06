Inondations dans les Pyrénées-Atlantiques : des habitants évacués, plusieurs villes sous l'eau

Même si les orages ont pris fin dans la quasi-totalité du territoire, ceux du mardi 12 juin 2018 ont fait de gros dégâts. L'équivalent d'un mois et demi de pluie est tombé en quelques heures dans les Pyrénées-Atlantiques, si bien que plusieurs villages, dont Salies-de-Béarn et Mourenx, se sont réveillés les pieds dans l'eau. Le courant d'eau a notamment emporté des voitures à plusieurs kilomètres. Bien que les pompiers aient travaillé de nuit et évacué plusieurs dizaines de personnes, les opérations de se repérage se poursuivent.



