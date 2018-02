Inondations : des habitants de Villeneuve-Saint-Georges vont quitter leur maison

Les inondations ont un impact sur le quotidien de 800 habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Dans un quartier de la ville, les passerelles restent les seuls moyens pour circuler et plusieurs maisons sont privées d'électricité. Des propriétaires de terrains, situés dans la zone rouge, sont obligés de vendre leurs biens. Des pourparlers sont en cours avec la municipalité.



