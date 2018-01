Inondations en Ile-de-France : ce qu'il faut savoir avant la décrue

D’après Rachel Puechberty, la porte-parole de Vigicrues, le niveau le plus haut pour la Seine devrait persister "une douzaine d’heures" à Paris dimanche 28 et lundi 29 janvier, avant le début d'une lente décrue. "Mi-janvier, le niveau de la Seine était à 3m22 sous le pont d'Austerlitz, on est désormais à 5m70. Selon nos estimations, le niveau de la Seine va encore pour atteindre entre 5m80 et 6m dans la nuit de dimanche à lundi. Il faudra entre une semaine et 10 jours pour retrouver un niveau normal."





Même pendant la décrue, de forts courants seront à prévoir. "Il y a notamment le problème des embâcles [des accumulations de débris végétaux et de déchets, ndlr], relève Rachel PuechBerty. Ils sont charriés sur le fleuve et se rassemblent autour des pylônes des ponts. Pendant la décrue, à cause des courants soutenus, ils peuvent à tout moment se décrocher et créer des remous localement. C’est de là que vient principalement le danger."