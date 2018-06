Inondations en Île-de-France : des dégâts importants dans plusieurs régions

Le 11 juin 2018, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en une seule nuit en Île-de-France, engendrant 585 km de bouchons et des dégâts majeurs dans plusieurs régions. L'autoroute A13 a notamment été fermée dans la matinée du 12 juin 2018 à cause d'une cuvette d'eau de plus d'un mètre de hauteur sur les voies, suscitant l'intervention des sapeurs-pompiers. Des caves inondées, des moteurs de voiture en rade, des écoles fermées... Même si le département francilien n'est plus en vigilance orange, les dégâts sont importants.



