Inondations et neige : la double peine à Lagny-sur-Marne

Cet épisode hivernal est sans doute mal vécu. À Lagny-sur-Marne, une commune gravement touchée par la crue, l'eau est toujours présente et elle est en train de geler. L'heure est à l'urgence. Cependant, les habitants, déjà découragés par l'aggravation de la situation, doivent encore attendre quelques jours pour espérer un retour à la normale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.