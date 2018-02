Inondations : la facture s'annonce lourde

Alors que l'épisode neigeux et la vague de froid touchent une bonne partie du pays, les inondations sont toujours en cours dans certains secteurs autour de la Seine. Elles durent d'ailleurs depuis dix-huit jours. La facture s'annonce salée non seulement pour les particuliers, mais également pour les entreprises. En revanche, les conséquences économiques restent moins importantes qu'en 2016.



