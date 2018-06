Inondations : le Sud-Ouest toujours en alerte

La pluie est encore tombée en abondance ce jeudi 14 juin dans les Landes et sur les Pyrénées. Salies-de-Béarn est l'une des communes du Sud-Ouest les plus touchées par ces intempéries. L'eau a atteint 1,5 mètre par endroits. À Peyrehorade, près de 300 personnes ont dû être évacuées par précaution. À Lourdes, une partie des sanctuaires est restée inaccessible alors que la saison des pèlerinages est déjà bien lancée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.