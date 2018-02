Inondations : les assureurs commencent à constater les dégâts

Le gouvernement s'est engagé ce jeudi 1er février à accélérer les démarches permettant de désigner les communes en état de catastrophe naturelle. Des dizaines de milliers de sinistrés ont d'ores et déjà déposé un dossier pour être indemnisés par leur compagnie d'assurance. Les experts ont déjà procédé aux premières constatations, comme c'est le cas à Mussy-sur-Seine, dans l'Aube.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.