Inondations : "Les dernières précipitations sous forme de neige ne devraient pas avoir d’impact sur la décrue"

La décrue est lente, vraiment très lente. La Seine a atteint à Paris un pic à 5,85 mètres, lundi 29 janvier, loin du record de la crue historique de 1910. Une semaine plus tard, le niveau du fleuve et ses affluents continue de baisser à faible allure. "Les dernières pluies ont ralenti le phénomène de décrue, la Seine est même légèrement remontée au cours du week-end, mais la décrue se poursuit", nous indique Bruno Janet, responsable du pôle modélisation au sein du Ministère de la Transition écologique et solidaire. "Les dernières précipitations, survenues sous forme de neige, ne devraient pas avoir d’impact sur la décrue."