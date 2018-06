Inondations : les habitants de Breteuil encore sous le choc

Le 5 juin 2018, le département de l'Eure a été le théâtre de violentes inondations dues à de fortes précipitations. A Breteuil, la rivière locale s'est muée en torrent. Les habitants, encore sous le choc ce 6 juin 2018, essayent de tout nettoyer et de tout reconstruire. Le département de l'Eure reste en vigilance orange aux inondations.



