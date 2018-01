Inondations : les Parisiens ont les pieds dans l'eau

Le niveau de la Seine continue de monter et menace plusieurs millions d'habitants de la région parisienne. Près de 400 personnes ont été déjà évacuées et des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. En Val-de-Marne, il est pratiquement impossible de se déplacer.



