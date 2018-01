Inondations : les pompiers viennent en aide à la population

La crue, qui dure maintenant depuis dix jours, est loin d'être terminée. Ce dimanche, 242 communes des bassins de la Seine et de la Saône sont concernées par ce phénomène. 10 000 personnes ont été touchées et affectées par la montée des eaux. Depuis le début de cette crue, les pompiers sont en première ligne. Qu'il s'agisse de sauvetages ou d'évacuations, ils sont sur tous les fronts.



