Inondations : On ne compte plus les dégâts par endroit

A Villennes-sur-Seine, un quartier a été inondé sur une dizaine de mètres, l'eau est arrivé jusqu'à la taille. Des passerelles sont installées par les agents municipaux pour pouvoir aider les habitants à passer. A Esbly, en Seine-et-Marne, tout est allé trop vite, les habitants n'ont pas pu sauver leurs biens. Du côté de Villeneuve-Saint-Georges, un gymnase a accueilli ceux qui ne peuvent plus habiter chez eux pendant que les équipes départementales érigent un mur pour éviter que la gare ne soit inondée. Et à Choisy-le-Roi, le mot d'ordre d'une usine de traitement des eaux est "prévenir plutôt que guérir" car ils doivent empêcher l'eau d'endommager les installations électriques qui alimentent 54 communes.



