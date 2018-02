Inondations : pourquoi faut-il s'attendre à une très lente décrue ?

Face à la crue de la Seine et de la Marne, la situation est devenue critique dans de nombreuses villes inondées. Les dégâts se multiplient et les personnes concernées sont exaspérées. De plus, il faut encore attendre une dizaine de jours pour espérer un retour à la normale. Mais comment expliquer cette très lente décrue ?



