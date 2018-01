Inondations : ce qu'il faut savoir sur la (lente) décrue

La Seine, lentement, commence sa décrue à Paris. Enfin pas tout à fait. Le fleuve a atteint 5,84m dans la nuit de dimanche à lundi. Et il devrait rester à ce niveau élevé pendant près de 24 heures. Un plus haut finalement inférieur à la crue de 2016 (6,10m). "C'est une crue très lente, donc on ne peut pas parler de pic. On préfère dire que le plateau a atteint son maximum. Il va perdurer toute la journée de lundi avant d'amorcer une descente mardi", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'organisme de surveillance Vigicrues, Rachel Puechberty.





Pourquoi c'est si lent. La configuration même du bassin parisien (sols gorgés d'eau, faible pente) ajoutée à l'arrivée prochaine d'une onde de crue venant de la Marne et des averses attendues en milieu de semaine sont autant de facteurs qui vont rendre la décrue très lente. "Il n'y aura pas tout de suite de franche décrue, les niveaux vont rester élevés quelques jours", a précisé à l'AFP Mme Puechberty, de Vigicrues. Avec l'arrivée prochaine d'une onde de crue venant de la Marne, et des averses attendues en milieu de semaine, "il faudra attendre plus d'une semaine pour attendre des niveaux classiques pour la saison", a-t-elle ajouté.





La crue pas terminée en aval. Car la Seine continue de gonfler en aval de la capitale. Sur les boucles de la Seine, la hausse se poursuivra jusqu'en début de semaine, prévoit Vigicrues, à des niveaux supérieurs à ceux de 2016 en raison de l'apport supplémentaire de l'Oise. Une attention particulière sera portée sur le secteur d'Elbeuf, près de Rouen, avec les marées hautes prévues lundi. Sur l'île de Migneaux à Poissy (Yvelines), "tout le monde circule en barque", témoignait Serge Matikhine, le président du syndicat des propriétaires de l'île. "L'humeur est encore bonne, on a une certaine habitude: en 20 ans, on en est à notre huit ou neuvième crue". De l'autre côté de la Seine, à Carrières-sous-Poissy, 1.400 véhicules stationnés dans des parkings souterrains ont été déplacés dans des rues adjacentes, selon le maire de cette commune.