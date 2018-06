Inondations : situation très tendue dans les Hautes Pyrénées

Le 12 juin 2018, les Hautes-Pyrénées ont été frappées par de violents orages. Le gave de Pau est sorti de son lit et la grotte de Lourdes est envahie par les eaux. Le réseau routier départemental est, quant à lui, encore impraticable. À Rabastens-de-Bigorre, la plupart des habitants ont été évacués et placés dans des zones sécurisées.



