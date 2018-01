Inondations : une centaine de personnes a été évacuée à Villeneuve-Saint-Georges

Les rues de Villeneuve-Saint-Georges, situées entre la Seine et l'Yerres, sont complètement sous l'eau. Des camions de l'armée de terre ont été mobilisés pour venir en aide aux habitants. Une centaine de personnes a déjà été évacuée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.