Inondations: une douzaine de départements sont toujours en alerte orange

L'Ile-de-France est encore très touchée par les crues. Du côté de Val-de-Marne, les habitants s'adaptent comme ils peuvent aux inondations, en se déplaçant sur des planches surélevées ou des barques. Les agents municipaux ne quittent plus leurs cuissardes pour leur venir en aide. A Paris, la Seine a atteint son pic de crue le 28 janvier 2018 au soir : 5,85 mètres. Elle ne devrait plus monter mais les spécialistes disent que la décrue sera très lente.



