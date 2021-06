L'alerte de Gérald Darmanin aux préfets face à l'explosion des violences post-confinement

La France est-elle en train de vivre le syndrome post-confinement tant redouté par les autorités ? Un télégramme adressé le 4 juin par Gérald Darmanin aux préfets semble accréditer l'hypothèse d'une flambée de certaines formes de violences qui accompagnerait la réouverture progressive du pays après plus d'un an de mise sous cloche liée à la crise sanitaire.

La note du ministre de l'Intérieur, dévoilée lundi par Le Figaro et que TF1 et LCI ont pu consulter, fait état d'une hausse brutale des violences intrafamiliales, mais également des violences à l'encontre des forces de sécurité et des interventions du GIGN et du Raid face à des actes commis par des forcenés.

Une flambée qui s'inscrit dans "un contexte de stabilité générale des violences urbaines", précise par ailleurs le télégramme.