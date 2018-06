Insee : 8,9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté

Une étude de l'Insee sur nos revenus et notre patrimoine a été publiée. Selon ce rapport, le revenu médian est de 1 692 euros. Pour un couple avec deux enfants, celui-ci est de 3 553 euros par mois. Cette étude démontre que 8,9 millions d'entre nous vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils touchent moins de 1 015 euros par mois. Elle montre également que 1% de nos concitoyens les plus riches gagnent sept fois plus que la moyenne.



