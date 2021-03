Insertion professionnelle : Macron lance le dispositif "un jeune, un mentor"

Le dispositif, qui prend place dans le cadre du plan "1 jeune 1 solution", lancé en juillet 2020, vise à soutenir les associations et les entreprises déjà impliquées dans le mentorat et à convaincre d'autres de s'engager, pour un budget d'environ 30 millions d'euros pour 2021.

"L'objectif est d'avoir 100.000 jeunes qui pourront bénéficier du dispositif et nous doublerons ce chiffre, l'année d'après. J'espère même qu'on pourra aller plus loin, plus vite et plus fort", a glissé Emmanuel Macron à l'issue d'une heure et demie de visite sur le site de L'Industreet.

Dans ce centre financé par Total, où 60 élèves apprennent des métiers de pointe au carrefour de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron a échangé avec des jeunes plutôt enthousiastes d'avoir "des cours pratiques plutôt que juste gratter du papier".