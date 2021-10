Dans l'Oise, des agriculteurs enterrent des slips pour contrôler la qualité de leurs sols

Un slip enterré à une dizaine de centimètres sous terre pour mieux connaître ce qui se passe sous le sol. C’est le moyen drôle et ludique qu'ont choisi 17 exploitants sur les communes de Boran-sur-Oise et Précy-sur-Oise. Ils les ont déterrés au bout de trois mois, et ce, dans un but précis : "C'est pour évaluer la présence de la bio-diversité dans le sol", déclare Marie Sturma, chargée de mission Agriculture - Parc Oise de France, sollicitée par LCI. Si le slip n'est pas abîmé, c'est qu'il n'y a pas de micro-organisme et que la vie sous Terre est très pauvre. Si le slip ressort décomposé, c'est qu'il y a une vie microbienne qui permet de structurer le sol et de l'enrichir.