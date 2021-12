Une série immersive sur Instagram pour aborder la santé mentale des étudiants

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE - L'association étudiante Nightline lance une campagne de prévention inédite sur les réseaux sociaux, pour encourager les étudiants en détresse à se faire aider mais aussi pour aiguiller et épauler ceux qui tentent d'accompagner un proche en difficulté.

Comment réagir lorsque l'on se sent démuni et impuissant face à un proche qui traverse une période de crise ? Des situations délicates qui ont pu se multiplier au cours de la crise sanitaire, qui a particulièrement fragilisé les plus jeunes. L'association Nightline propose quelques conseils via la première série immersive qui met à l'honneur la santé mentale des étudiants et entend casser les tabous qui l'entoure, fait valoir ce service d'écoute anonyme et gratuit. Il repose sur un réseau de 200 écoutants étudiants, réparti sur cinq antennes en France (Paris, Lille, Lyon, Saclay, Toulouse).

Sur le compte Instagram @nassera_cest_toi, les internautes suivent pendant un mois et demi le quotidien de Nassera, étudiante en Master à Paris et personnage crée dans le cadre de la campagne JePeuxenParler de l’association. La jeune fille demande chaque jour à ses abonnés des conseils pour soutenir son meilleur ami Sacha, qu'elle remarque de plus en plus abattu, fuyant et parfois irritable.

Sur le modèle des "livres dont vous êtes le héros", précise le communiqué de l’association, Nassera propose aux internautes de voter en story pour la meilleure décision à adopter face à différentes situations : faut-il se rendre chez la personne pour prendre de ses nouvelles, lorsqu'elle déserte l'université, ou la laisser au contraire tranquille ? Doit-elle s'investir davantage pour son ami ou chercher à se protéger et prendre de la distance ?

Une série et un site élaborés avec l'aide de professionnels de la santé mentale

Des captures de fausses conversations sont aussi diffusées, à propos desquelles les abonnés sont invités à réagir et à se positionner. Le personnage suit les réponses plébiscitées dans les sondages par la communauté en temps réel pour orienter ses actions et modifier ainsi le cours de l’histoire. Le compte, lui, se présente comme le profil classique d’une étudiante, avec quelques photos de la jeune fille, de ses activités, ses soirées ou ses sessions baskets, mais entrecoupées de visuels abordant des thèmes liés à la santé mentale, comme les phrases à éviter face à un ami en détresse ou les signes qui doivent alerter lorsqu’un proche rencontre des difficultés. En tout, "c’est plus de 200 stories et 50 posts sur un mois et demi qui se glisseront dans le fil d’actualité des étudiant·e·s qui suivent le compte", indique le communiqué. Lancée début novembre, cette campagne de prévention interactive rassemble plus de 2000 d’abonnés.

Cette série s’inscrit dans une campagne de prévention plus large, "Je Peux en Parler", accompagnée de la création d'une plateforme dédiée et relayée sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JPP. Tout comme sur Instagram, la plateforme met en avant deux volets de la santé mentale. Tout d’abord, des conseils pour les étudiants en détresse, leur indiquant à qui s’adresser et "comment mettre des mots sur ce que l’on ressent", avec un répertoire proposant des aides adaptés, qui vient compléter l’annuaire de soutien psychologique gratuit mis en ligne par l’association et sa plateforme dédiée à un soutien en temps de confinement, soutenue par les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur notamment, ainsi que l’ARS et l’Assurance Maladie.

Le site propose aussi des ressources pour ceux qui viennent en aide à un proche en difficulté, pour les aider à développer une écoute bienveillante tout en parvenant à se protéger soi-même. Un principe d’entraide mis en avant par l’association, qui propose une ligne d’écoute nocturne réalisée par ou pour les étudiants. "La série Instagram et le site internet ont été élaborés en collaboration avec des bénévoles étudiant·e·s et des professionnel·le·s de la santé mentale", précise le communiqué, à savoir le 3114, numéro national de prévention suicide et la plateforme qui y est également dédiée de l’association Dites Je Suis Là, mais aussi l’organisme national d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation Psycom.

ML

