Photos de vacances sur Instagram ou l'injonction (pénible) de la famille parfaite

Pour compenser cette course effrénée au "toujours plus", plus d’un cinquième des parents (22%) pensent qu’ils doivent dépenser davantage d’argent durant les vacances d’été pour faire bonne impression sur Instagram et Facebook.





Et plus des trois quarts des parents (76%) se disent poussés à offrir davantage d’activités et de cadeaux. Les papas sont les plus dépensiers : 83% achètent des cadeaux contre 70% des mamans. Les parents dépensent en moyenne 212,28€ de plus par semaine et par enfant qu’en temps normal. Soit un supplément de 1698,24€ sur les deux mois.





Parmi les meilleurs cadeaux "anti-culpabilité", nous retrouvons les sucreries (30%), les sorties au fast-food (40%) et les sorties au cinéma et dans les parcs d’attractions (36%). 18% d’entre eux investissent même pour l’occasion dans des appareils high-tech tels que des iPads ou des jeux vidéo.