Intégrer le public après une école Montessori : "Je n'étais pas prêt du tout !"

Même s'il reconnaît s'être rapidement habitué, Grégory assure s'être ennuyé en classe pendant très longtemps. "Parmi les cancres qui sont au fond de la classe, au collège ou au lycée, il y en a qui ne comprennent effectivement rien, et c'est souvent dû à des lacunes, et il y en a d'autres, et pour beaucoup, c'est parce qu'ils se font ch*** !, explique-t-il. Et ça a été mon cas." Durant toute sa scolarité, l'ex-élève Montessori fait donc "le minimum" tout en perturbant ses camarades.





Au-delà de ce qui apparaît comme une différence de niveau, il décrit de plus au fil de la conversation un vrai décalage par rapport à ses camarades. "J'avais beau avoir un an d'avance et donc être le plus jeune de la classe, je me suis vite senti plus mature que les autres et j'ai toujours fréquenté les plus âgés de ma classe, voire les élèves des classes au-dessus", affirme-t-il.





Malgré ces difficultés d'adaptation, Grégory, aujourd'hui technico-commercial responsable d'une région, estime devoir une partie de son "esprit d'initiative" et de son évolution professionnelle à son éducation Montessori. "Quand je vois la différence avec les gens qui n'ont pas eu [la] chance [d'avoir fréquenté une école Montessori], c'est flagrant". "Si j'ai des enfants, je ferai tout pour les mettre dans une école Montessori", conclut-il.