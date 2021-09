Intempéries dans le Gard : jusqu'à trois mois de pluie en moins de 4h

INTEMPÉRIES - Le Gard a subi pendant plusieurs heures, mardi, un "épisode méditerranéen" constitué de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent.

Le Gard face aux intempéries. Si le département n'est resté que trois heures en vigilance rouge, ce mardi 14 septembre à la mi-journée, cela aura suffi pour que des inondations se produisent après les violents orages et les fortes pluies qui se sont abattus sur la région en début de journée. Météo-France a relevé des cumuls de pluie très importants (localement de 250 à 300 mm), des rafales de vent allant jusqu'à 105 km/h et de "gros grêlons". Certaines communes ont été plus touchées que d'autres. Dans Bernis, qui fait partie des secteurs les plus concernés, le Vieux Vistre est en crue. Sa cote a atteint 3,63 m à 14h05, soit seulement 10 centimètres de moins que lors des inondations historiques du 3 octobre 1988. Ces dernières avaient fait dans la région nîmoise 9 morts, 50.000 sinistrés et 4 milliards de francs de dégâts. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra sur place en fin de journée, alors que deux personnes sont actuellement recherchées dans le département.

La rivière Rhony a gonflé d'1,50m en quelques minutes

Du côté de Saint-Dionisy, le cumul a atteint 277 mm entre 9h et 13h. Soit l’équivalent de trois mois de pluie qui sont tombés en moins de 4h. Au sud de Nîmes, les pluies ont fait gonfler la rivière Rhony de 1,50 m en l'espace de quelques minutes, selon Vigicrues. L'épisode orageux était en voie d'amélioration dans l'après-midi, selon Météo-France et la préfecture, selon qui cependant "de nouvelles pluies de moindre intensité sont attendues pour le début de soirée".

Une personne foudroyée et légèrement blessée

Malgré l'importance de cet "épisode méditerranéen", aucune victime n'a pour l'instant été recensée. "A l'heure où je vous parle, nous ne déplorons aucune victime et il est un peu tôt pour constater d'éventuels dégâts", avait déclaré à la mi-journée, lors d'une conférence de presse, la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon : "Des dégâts, certainement qu'il y en aura, mais pour l'instant on n'a pas de remontées de dégâts très très importants", a-t-elle insisté. Néanmoins, la préfecture du Gard a annoncé dans un communiqué que deux personnes sont recherchées dans le département. Les recherches se situent sur les communes d'Aigues-Vives et Uchaud, à l'ouest de Nîmes, a précisé la préfecture. Par ailleurs, une personne a été foudroyée et légèrement blessée dans une usine Perrier de Vergèze, entre Nîmes et Montpellier, et prise en charge par les secours.

Si à la mi-journée les pompiers du Gard expliquaient n'avoir pas encore effectué "d'interventions significatives liées à cet événement météorologique", 23 personnes, prises au piège dans leur véhicule, avaient été mises en sécurité. Quelque 70 interventions non urgentes pour locaux inondés ou infiltration d'eau seront traitées une fois l'épisode pluvieux terminé, ont-ils ajouté. Les pluies ont rendu difficile la circulation sur une partie de l'autoroute A9 et la bretelle d’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26), entre Nîmes et Montpellier, ont été fermées, en direction de Lyon et de l’Espagne. "Les 800 sapeurs-pompiers poursuivent leurs opérations de mise en sécurité des personnes dans le département", a précisé la préfecture.

La rédaction de LCI Twitter

