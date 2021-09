Intempéries dans le Gard : jusqu'à trois mois de pluie en moins de 4h, une intensité "historique"

Le Gard face aux intempéries. Si le département n'est resté que trois heures en vigilance rouge, ce mardi 14 septembre à la mi-journée, cela aura suffi pour que des inondations se produisent après les violents orages et les fortes pluies qui se sont abattus sur la région en début de journée.

L’intensité des pluies qui ont touché le secteur de Nîmes est qualifié d'"historique", indique Météo-France. Les cumuls observés sur cette courte période et dans cette zone très précise constituent "des valeurs tout à fait inhabituelles", continue l'institut.

Il est tombé localement plus de 200 mm au sud-ouest de Nîmes, soit l’équivalent de deux mois de précipitations en quelques heures. Certaines communes ont été plus touchées que d'autres. Dans celle de Bernis, qui fait partie des secteurs les plus concernés, le Vieux Vistre est en crue. Sa cote a atteint 3,63 m à 14h05, soit seulement 10 centimètres de moins que lors des inondations historiques du 3 octobre 1988. Ces dernières avaient fait dans la région nîmoise 9 morts, 50.000 sinistrés et 4 milliards de francs de dégâts.