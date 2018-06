Intempéries : des dégâts et inondations dans plusieurs départements

Après le nouvel épisode de pluie, la commune de Bonnétable dans la Sarthe a subi deux vagues déferlantes à quelques heures d'intervalle. Par précaution, les habitants ont été mis en sécurité. Installée il y a un an, une habitante ne cache pas son émotion lorsqu'elle constate l'étendue des dégâts dans sa maison. Dans le centre-ville, la boue est entrée dans plusieurs maisons et commerces. En Ille-et-Vilaine, la rivière a atteint un mètre d'eau et continue de monter. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises sur l'ensemble du territoire.



