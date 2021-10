Intempéries en Ile-de-France : la nuit galère des usagers du RER B, bloqués des heures

Le trafic du RER B a été totalement stoppé entre les gares d'Aulnay-sous-Bois et Châtelet–Les Halles "jusqu'à la fin du service". Selon les témoignages sur les réseaux sociaux, au moins un train s'est retrouvé arrêté en pleines voies, peu avant le Stade de France. "Aucune mesure prise en 2h de temps sur place. Aucune information rassurante. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, et ceci en pleine nature, sous le froid, etc. C'est toujours pareil à chaque fois", a tweeté une passagère depuis une rame.

"Dans quel monde on vit en fait ? On est bloqués depuis 2h30 dans ce train de merde dégueulasse ! Réveillez-vous, bordel !!", s'est emporté un passager, furax contre "le service". "Que dis-je pour appeler ça un service ? Il faudrait qu'il fonctionne correctement de temps en temps, or on est loin du compte avec le RER B." "On est quand même en train de vivre un grand délire avec cette ligne, qui a des pannes majeures plusieurs fois par jour sans que ça n'émeuve personne", a souligné une autre usagère.