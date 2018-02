Intempéries : la moitié de la France sous la neige

L'Île-de-France n'est pas la seule région à être touchée par la perturbation neigeuse ce mardi. La neige est également tombée sur une grande zone comprise entre le Poitou et les Ardennes. Descendues sur le terrain dès les premières heures de la matinée, nos équipes vous font revivre les images marquantes de ce "jour blanc".



