Intempéries : la solidarité s'organise à Salies-de-Béarn

Après les inondations provoquées par les intempéries, les habitants de Salies-de-Béarn se mobilisent pour nettoyer leurs maisons. Des montagnes d'objets divers ou encore des meubles se trouvent dans les déchetteries à proximité de la ville. Il suffit de s'y rendre pour comprendre les besoins des habitants. La solidarité s'est rapidement organisée. Des dons, des milliers de vêtements, des matelas et des appareils électroménagers ont été offerts par des associations et des sociétés pour venir en aide aux sinistrés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.