Intempéries : la ville de Morlaix sous les eaux

La moitié de l'Hexagone a été placé dimanche 3 juin en vigilance orange aux orages. En effet, l'Ouest et le Centre du pays sont sous la pluie depuis l'après-midi. En Bretagne où l'épisode orageux a été très intense, les Côtes-d'Armor ont été particulièrement touchées. Dans la région de Morlaix, les fortes précipitations ont provoqué des inondations et des coulées de boue. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.



