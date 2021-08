Orages : onze départements placés en vigilance orange

L'épisode orageux pourrait frapper fort. Ce jeudi, dans un bulletin émis à 12h, Météo-France a rajouté le Jura (39) et la Saône-et-Loire (71) aux départements déjà concernés par la vigilance orange déclenchée en raison d'une situation "fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomènes violents", prévient l'institut.

Ainsi, en plus du Jura (39) et de la Saône-et-Loire (71), l'Ain (01), les Alpes-de-Haute-Provence (04), l’Ardèche (07), la Drôme (26), l'Isère (38), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) pourraient essuyer de forts orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

Ceux-ci doivent commenceront à se développer "cet après-midi sur le Massif Central", ont détaillé dans un communiqué les prévisionnistes. Et de préciser : "En fin d'après-midi et en soirée, jusqu'en première partie de nuit, ils pourront devenir ponctuellement violents, avec en particulier de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent (pouvant dépasser les 100 km/h) et de fortes intensités de précipitations." L'accalmie est espérée en deuxième partie de nuit de jeudi à vendredi.