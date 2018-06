Intempéries : nos villes sont-elles bien préparées ?

Depuis trois semaines, on subit de graves inondations. Les pluies de ce début de semaine ont même battu des records en seulement 24 heures. Des pluies tropicales sur les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi en Normandie ou en région parisienne. Les zones urbaines ne sont pas toujours bien préparées pour ce genre d'intempéries. Les dégâts ont donc été considérables. Alors, comment mieux protéger les habitants, les bâtiments et les routes ?



