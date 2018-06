Intempéries : trois semaines de pluies et d'orages

Certains habitants qui venaient à peine de réparer les dégâts, dus aux précédentes inondations, se sont retrouvés une nouvelle fois sous les eaux. Dans certains secteurs, le réseau routier est en partie dévié. On ne compte plus les accidents ou les sorties de route. Un pont s'est même écroulé en pleine nuit à Saint-Vincent-des-Landes. Toutes ces régions vont pouvoir enfin s'accorder un répit, mais à partir de ce mardi 12 juin, ce sont trois départements du Sud-Ouest qui sont exposés au risque de crues.



