Intempéries : un nouvel épisode neigeux attendu vendredi 9 février

Les intempéries sont encore loin d'être terminées. La neige sera de retour ce vendredi 9 février. Comparé à l'épisode du mardi 6 au mercredi 7 février, le phénomène sera cette fois moins important. Sur les 27 départements qui sont en alerte orange neige et verglas, du Nord jusqu'au Limousin, entre trois et sept centimètres de neige sont attendus, voire dix centimètres localement.



