"Bal des migrants" interdit : on vous explique la polémique

Organisé chaque année place Stalingrad par l'association BAAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le "bal des migrants" devait avoir lieu mardi soir. Il devait rassembler autour du thème de l'opposition à Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, chargée de la lutte contre l'immigration clandestine aux portes de l'Europe.

Mais quelques jours avant l'événement, une polémique avait éclatée. Le député LaREM François Jolivet avait repris une publication d'un DJ censé participer au bal et qui avait demandé aux personnes blanches d'"aller derrière". Le député avait dénoncé la participation de l'artiste et demandé à la maire PS de Paris Anne Hidalgo d'"interdire à cet artiste de se produire" au bal. Sauf que la publication du DJ concernait un autre événement auquel il participait, et non le bal des migrants.

Face à de "forts risques de troubles à l'ordre public", la préfecture a cependant préféré interdire l'événement. "Ces déclarations d'appel à la distinction entre les êtres humains du fait de leur couleur ou de leur origine génèrent une situation conflictuelle", a-t-elle jugé. Pour la préfecture, l'événement était "susceptible de rassembler des personnes véhiculant des valeurs non républicaines et contraires au principe de cohésion nationale".