Interdictions de circulation : les transporteurs routiers réclament une indemnisation

La vague de neige et de verglas a impacté durement le secteur du transport routier. Plusieurs milliers de camions ont été immobilisés cette semaine suite à une interdiction de circuler décrétée par les pouvoirs publics. Une décision qui a coûté très cher aux professionnels. Ces derniers demandent aujourd'hui à être indemnisé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.