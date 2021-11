Interdire la chasse le week-end ? Barbara Pompili favorable au débat La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le 3 septembre 2020 à l'Elysée − Ludovic Marin / AFP

CHASSE - Interrogée sur la proposition de Yannick Jadot d'interdire la chasse le week-end, après plusieurs accidents survenus ces derniers jours, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili n'a pas fermé la porte. Elle s'est dit prête à "avoir un débat" sur cette question.

Vers la fin de la chasse le week-end ? Plusieurs accidents impliquant des chasseurs ont eu lieu la semaine dernière, faisant pour victimes un promeneur en Haute-Savoie et un septuagénaire au volant de sa voiture près de Rennes, tous deux grièvement blessés. En guise de solution, le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot a proposé, vendredi 29 octobre, d'interdire la chasse pendant le week-end et pendant les vacances scolaires. Une proposition "sur laquelle on doit avoir un débat", a estimé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, mercredi 3 novembre.

"Ça fait partie des débats qui existent depuis longtemps sur la question du partage de l'espace" et "c'est une idée qui à un moment se pose et sur laquelle on doit avoir un débat", a répondu la ministre en charge de la chasse sur franceinfo. "Mon rôle en tant que ministre en charge de la chasse est de faire en sorte que la chasse respecte un certain nombre de règles", a expliqué Barbara Pompili, rappelant que les mesures de sécurité à la chasse ont été fortement renforcées au cours des dernières années. "La majorité n'a pas de volonté d'interdire la chasse d'une manière ou d'une autre. Par contre, elle doit être régulée."

Tout peut être fait - Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique

Interrogée sur la possibilité de fixer des demi-journées sans chasse, comme cela a été proposé par cinq maires d'Ille-et-Vilaine dans une lettre lui étant adressée, la ministre de la Transition écologique a jugé que "tout peut être fait, il faut aussi regarder territoire par territoire". "S'il faut un encadrement au niveau national, encore une fois il y a des débats aujourd'hui, je n'ai pas peur du débat politique, que le débat s'engage et qu'on regarde jusqu'où on peut aller", a indiqué l'ancienne membre d'EELV. Supprimée au niveau national en 2003, l'interdiction de chasse le mercredi a été conservé dans de nombreux départements.

Une proposition "débile" pour la puissante FNC

Dans un entretien à Sud Radio, lundi 1er novembre, le président de la Fédération national des chasseurs (FNC) Willy Schraen avait défendu la pratique de la chasse, arguant que "le risque zéro n'existe pas". "Évidemment ça tombe très mal ces accidents dramatiques, je m'en excuse", avait-il déclaré, évoquant une "petite loi des séries". Quant à la proposition de Yannick Jadot d'interdire a chasse pendant le week-end et les vacances scolaires, il l'avait qualifiée de "débile". "Si vous voulez interdire quelque chose, qu'ils interdisent la chasse tout court, parce que les gens qui chassent sont des gens qui travaillent." Pas sûr donc que l'ouverture d'un débat sur une possible interdiction le week-end, comme évoqué par Barbara Pompili, soit accueilli à bras ouverts par les chasseurs. "On a plutôt un mauvais bilan avec (la) ministre de l'Écologie", avait affirmé le puissant président de la FNC, après l'interdiction par la justice de la chasse à la glu et des chasses traditionnelles d'oiseaux.

