Interdire les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de 13 ans : un âge qui fait débat

Pourquoi 13 ans ? "13 ans, c'est l'âge de la responsabilité pénale des enfants", justifie Annick Billon. "C'est aussi un écart d'âge suffisant" pour ne pas mettre en difficulté des jeunes couples constitués d’un mineur et d'un jeune majeur. Mais beaucoup estiment qu'il faut relever cette limite d'âge à 15 ans. L'association Innocence en danger a rappelé dans un communiqué que "la promesse de campagne d’Emmanuel Macron la situait à 15 ans, la faisant coïncider avec la majorité sexuelle. Simple bon sens". Une position identique à celle de l'association Face à l'inceste qui réclame que ce seuil soit placé à 15 ans, et 18 en cas d'inceste.

Dans la classe politique aussi, ils sont nombreux à plaider pour relever ce seuil à 15 ans. C'est le cas de la sénatrice PS et ancienne ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol, et de la députée LaREM Alexandra Louis, autrice d'un rapport d'évaluation sur la loi Schiappa, qui prépare elle aussi un nouveau texte sur le sujet et estime qu'un seuil à 15 ans est "beaucoup plus protecteur".

L'ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa a d'ailleurs assuré sur LCI dimanche 17 janvier qu'elle soutiendra la proposition de loi de la députée des Bouches-du-Rhône, égratignant au passage celle d'Annick Billon. "J'ai vu qu'il y avait au Sénat une proposition pour mieux protéger les mineurs de moins de 13 ans. Je trouve que ça créé un vide juridique terrible entre 13 et 15 ans. Et on voit que dans la plupart des faits rapportés, beaucoup commencent avant l'âge de 10 ans, mais énormément se produisent entre 13 et 15 ans. Je ne veux pas abandonner les adolescents entre 13 et 15 ans et qu'il y ait un vide pour eux."

Pour essayer de combler ce vide, les sénateurs ont adopté en commission un amendement pour renforcer la protection des jeunes de 13 à 15 ans en précisant que "la contrainte ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante".