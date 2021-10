A 9 ans, il sauve la vie d'un camarade : où en est-on de l'enseignement des premiers secours aux enfants ?

Pour Louis-Marie Poitou, responsable de formation à la Croix-Rouge française, c'est une réaction "héroïque" et "spontanée" qui a été permise grâce à un apprentissage des gestes secours dès le plus jeune âge. Cet événement montre, selon lui, qu'il faut apprendre ces gestes le plus tôt possible, que ce soit à l'école ou via des vidéos sur internet.

C'est sans hésiter que le jeune Victor, 9 ans, a tapé dans le dos de son camarade et a pratiqué la manœuvre d'Heimlich alors que celui-ci était en train de s'étouffer. Cette réaction spontanée qui a permis de sauver une vie, aurait été possible grâce à un tutoriel que le jeune garçon avait déniché sur internet.

C’est donc très bien que YouTube, des influenceurs, des personnalités portent ce message aux côtés d'associations comme la Croix-Rouge française qui véhicule ces gestes également. Il faut multiplier les façons de faire. C’est d'ailleurs un critère pédagogique élémentaire. Plus on multiplie les moyens et la diversité des supports, plus on a de chance d'assimiler les comportements et les gestes qui sauvent et se sentir en confiance.

D'autant que la sensibilisation aux gestes qui sauvent fait partie des programmes obligatoires de longue date. Théoriquement, l'apprentissage existe dès le plus jeune âge, de l'école maternelle jusqu'aux études éventuelles. La difficulté, c'est pour l'État, pour les écoles, à tous les niveaux, de pouvoir proposer cette sensibilisation et ces formations. Si la volonté est là, les moyens ne sont, eux, pas forcément suffisants.

Le jeune garçon n'avait que 9 ans lorsqu'il a réalisé ce geste de premier secours. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour être sensibilisé aux premiers secours ?

Non, et ce jeune garçon en témoigne très bien. Il s'est senti en pleine confiance pour intervenir, c'était sans doute quelque chose d'assez normal pour lui. Même s'il s'agit d'un acte héroïque, c'est plus plus spontané pour lui parce qu'il a appris dès le plus jeune âge. Au sein de la Croix-Rouge française, dès 3 ans, on éveille les enfants aux côtés de leurs parents aux risques qu'il y a à la maison, à ce qui peut être fait pour prévenir le risque, à la façon dont les enfants peuvent aider les adultes à intervenir, ne serait-ce qu'en connaissant les numéros des secours, le 15 pour le Samu, le 18 pour les Pompiers.

Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut lui apprendre à faire face à un étouffement, à une personne qui saigne... Et même à 10 ans, un enfant peut apprendre et réaliser un message cardiaque, voire utiliser un défibrillateur. Donc en fait, l'âge est un atout plus qu'un inconvénient. Quand on est jeune, ça permet vraiment de prendre conscience de ce qu'on peut réaliser avec ses mains.