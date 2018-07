Interview : les impressions de Thomas Pesquet sur les vols en Rafale

Il nous fera l'honneur d'être notre envoyé spécial en survolant la capitale à bord d'un Rafale. Thomas Pesquet va vous faire vivre un 14 juillet exceptionnel et il se prépare déjà sur la base aérienne d'Évreux, d'où il va décoller pour le défilé de la fête nationale. Exceptionnellement, cet astronaute s'exprime à notre antenne et nous livre ses impressions sur les vols en Rafale.



